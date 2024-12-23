У Волинському ТЦК і СП відповіли на низку популярних запитань.

Нерідко військовозобов'язані громадяни стикаються з ситуацією, коли необхідно змінити статус у військовому реєстрі. Це може відбуватися з різних причин, включно зі зміною місця проживання, роботи, навчання або стану здоров'я. У Волинському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) у Facebook пояснили, як при цьому уникнути "правових наслідків".

Там рекомендують або подати заяву про це через офіційні онлайн-сервіси, або ж звернутися безпосередньо до найближчого ТЦК.

"У разі недотримання правил військового обліку, відповідно до законодавства, особа може бути оголошена в розшук. Це може спричинити додаткові проблеми, зокрема при перетині кордону чи отриманні документів", - ідеться в повідомленні.

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Волинський ТЦК і СП також пояснює, що уникнути оголошення в розшук можна, якщо дотриматись деяких правил - вчасно повідомити про зміну в статусі та виконати законодавчі вимоги, які стосуються військового обліку.

Також можна звернутися і проконсультуватися в ТЦК з різних питань, якщо це буде потрібно.

Інші новини, пов'язані з ТЦК та процесом мобілізації

Раніше УНІАН повідомляв, що до кінця лютого наступного року українці зможуть отримати направлення на ЛКК без відвідування ТЦК і пройти медкомісію в будь-якому медичному закладі. Це, зокрема, дасть змогу позбутися черг у територіальних центрах комплектування.

Крім того, одному українцю дали п'ять років позбавлення волі за те, що він вчинив СЗЧ і повернувся додому через місяць після мобілізації. Чоловік пішов на роботу і "заробляв гроші для сім'ї", але через рік його затримали правоохоронці.

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