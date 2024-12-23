Українця мобілізували 2023 року, але вже за місяць "спокійно повернувся додому".

Військовозобов'язаний українець Ігор М. отримав п'ять років позбавлення волі за самовільне залишення частини (СЗЧ), коли він "просто повернувся додому", ходив на роботу і заробляв гроші, пише "Главком". При цьому Новоселицький районний суд Чернівецької області судив його "за дезертирство", про це йдеться у вироку.

Повідомляється, що чоловіка мобілізували ще в березні 2023 року, проте вже за місяць його "виявили" вдома зі своєю колишньою дружиною. Він цілий рік жив разом із нею та дитиною, заробляв гроші для сім'ї і, за словами мачухи суду, "ні від кого не ховався".

Проте вже за рік, 3 квітня 2024 року його затримали правоохоронці.

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Відмінність СЗЧ і дезертирства

Поняття "СЗЧ" і "Дезертирство" в Кримінальному кодексі України знаходяться поруч. Стаття 407 "Самовільне залишення військової частини або місця служби" передбачає покарання - від п'яти до десяти років позбавлення волі - за умови дії воєнного стану. Стаття 408 "Дезертирство" передбачає покарання - від п'яти до дванадцяти років.

Суди, своєю чергою, працюють за певним алгоритмом і заявляють, що між цими поняттями є різниця. Верховний суд заявив у постанові від 30 січня 2024 року, що "у дезертирства є мета".

"Військовослужбовець має намір ухилятися від військової служби протягом не трьох діб, місяця, двох місяців (тобто не тимчасово), а ухилитися від військової служби взагалі й назавжди", - йдеться там.

Раніше УНІАН повідомляв, що відіграє найбільшу роль у самовільному залишенні частини. Своєю версією поділився Герой України та офіцер НГУ Дмитро Фінашин. Він вважає, що командир підрозділу не тільки повинен діяти професійно, але ще й створити "здоровий клімат" у колективі.

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