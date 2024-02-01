За словами представника ТЦК, населенню нема причини хвилюватися про те, що реєстр це нібито розповсюдження особистих даних людей.

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий розповів про реєстр військовозобов’язаних, та порівняв його з клієнтською базою банків.

За його словами, це єдиний реєстр військовозобов’язаних та призовників. Він має об’єднати всі бази, з якими необхідно працювати й це пришвидшить процес уточнення облікових даних.

"Можливо, у перспективі це зменшить навантаження на самих військовозобов’язаних, тому що дозволить їм уточнити свої дані або отримати послугу в будь-якому територіальному центрі комплектування. Я "за" впровадження таких ініціатив", - сказав військовий.

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За його словами, населенню нема причини хвилюватися про те, що реєстр це нібито розповсюдження особистих даних людей. Він наводить приклад того, що у кожного банку є реєстр клієнтів, які надають у фінустанови свої паспортні дані тощо. Військовий реєстр нічим не відрізняється від банківського. Він буде у закритий, до нього матимуть доступ певні уповноважені посадові особи, з персональними ключами, з необхідним захистом і так далі.

Також він прокоментував той факт, що на початку війни біля військкоматів стояли черги, а зараз їх намагаються обходити стороною.

"Я думаю, що на війні ніхто не хоче побувати. За цей час у нас з’явилося дуже багато очевидців цих страшних подій. У кожного, мабуть, є знайомі чи родичі, які беруть активну участь у бойових діях. Люди між собою спілкуються і я не думаю, що будь-хто з військових, хто зараз знаходиться на передовій, скаже, що там класно. Це перша причина. Друга - це те, що у суспільстві чомусь сформувалася така думка, що війна десь далеко...", - каже Новосядлий.

Він додав, що за Конституцією України прописані права та обов’язки. Частина населення, яка пішла у військо добровільно, виконує свої обов’язки. Інша частина користується тільки правами, а про обов’язки забуває.

"Вам не здається це трохи несправедливим? Користуватися правами - це добре, але не потрібно забувати про виконання своїх обов’язків", - наголосив Новосядлий.

Мобілізація в Україні - думки

На думку аналітика, ветерана АТО Євгена Дикого, внесений новий законопроєкт мобілізації не забезпечує. Він вважає, що новий проєкт написаний "під ухилянтів". З нього прибрали практично всі "репресивні" положення попередньої версії. Зникли штрафи за ухилення від обліку, які мали нарешті стати відчутними.

За його словами Дикого, законопроєкт не містить кримінальну відповідальність за відмову проходити військово-лікарську комісію. Тому лишається "величезна дірка" у законодавстві – за відмову від служби людина може отримати позбавлення волі, але це стосується лише тих, кого вже визнано придатним для служби через ВЛК.

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