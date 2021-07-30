Олександр Маринченко домігся визнання свого звільнення з поліції незаконним.

Звільнення колишнього бійця спецроти "Беркут" Олександра Маринченка, якого звинувачують у розстрілах активістів Евромайдана у 2014 році, було незаконним — його поновлять на посаді.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне рішення було прийнято 30 Липня окружним адміністративним судом Києва.

Крім того, суд постановив компенсувати Мариченку 20 тис. грн судових витрат.

Читайте такожДвоє обміняних екс- "беркутівців", які повернулися до Києва, залишаються підсудними-РябошапкаТаким чином, ОАСК задовольнив клопотання колишнього "беркутівця", який оскаржив своє звільнення з поліції за фактом неявки на службу після передачі на окупований Донбас в рамках обміну полоненими.

У суді чоловіка вважають "заручником міждержавних політичних домовленостей і учасником спецоперації зі звільнення українських полонених".

Справа проти екс-"беркутівців"

Колишні службовці спецроти "Беркут" Олександр Маринченко, Сергій Тамтура, Олег Янішевський, Павло Аброськін та Сергій Зінченко були затримані у 2014-2015 роках.

Їх звинуватили в масових розстрілах Євромайдану 20 лютого 2014 року. Зокрема, їм закидають загибель 48 осіб і замах на життя 80 інших.

У грудні 2019 року їх звільнили з-під варти та обміняли на бранців, утримуваних на окупованому Донбасі, але незабаром після цього Маринченко і Тамтура повернулися на підконтрольні Україні території.

Крім того, суд продовжив розгляд їхньої справи.

Оскільки після розпуску "Беркуту" Олександр Маринченко поступив на службу до столичної поліції, то після повернення він вимагав відновити себе на посаді.

Автор: Станислав Кожемякин