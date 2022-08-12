Цей окупант входив до найближчого оточення голови Чечні Рамзана Кадирова.

Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця з РФ, який чинив звірства проти мирних людей під час тимчасової окупації одного із селищ Київщини, серед потерпілих від його дій були неповнолітні діти.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) Росгвардії у Чеченській республіці "Ахмат" – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова.

"На початку березня, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району, загарбник разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка. Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ. Коли тортури не дали "бажаного результату", хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи. Після звільнення Київщини зловмисник втік на територію РФ, де переховується від правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 ("порушення законів та звичаїв війни") Кримінального кодексу.

Тривають комплексні заходи для притягнення окупанта до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня СБУ ідентифікувала ще чотирьох російських військових, які чинили звірства під час окупації Бучі Київської області. Зокрема, вони жорстко катували місцеву родину.

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