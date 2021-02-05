Ним став Сергій Костенко, який на різних посадах працював у правоохоронних органах з 1999 року.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу нового керівника Одеської обласної прокуратури Сергія Костенка.

Читайте такожВенедіктова анонсувала конкурс з обрання очільника САППро це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За словами Венедіктової, майже весь трудовий шлях нового очільника облпрокуратури був пов’язаний з органами прокуратури Одещини.

Своєю чергою, Костенко заявив, що буде працювати для захисту справедливості та інтересів держави.

Новий прокурор Одеської області: що відомо про Сергія Костенка

Роботу в органах прокуратури Костенко розпочав у 1999 році з посади помічника прокурора-стажиста прокуратури Суворовського району м. Одеси.

Був прокурором Кілійського району Одеської області, заступником прокурора м. Одеси Одеської області, прокурором Київського району м. Одеси, в.о. прокурора Суворовського району м. Одеси, прокурором відділу прокуратури Миколаївської області, працював на різних посадах в прокуратурі Одеської області, в тому числі обіймав посаду заступника прокурора Одеської області.

У 2017-2018 роках був відряджений до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів для участі у її роботі на постійній основі.

Досі був заступником начальника управління Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань.

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Автор: Антоніна Доломанжи