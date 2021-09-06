Підприємці виготовили та продали понад 2 тисячі 500 товарів для реабілітації та допомоги чотирилапих.

Українське подружжя виготовляє для тварин інвалідні візки та бандажі, які дають чотирилапим шанс на нове життя. Завдяки підприємцям з Києва, собаки та кішки, які втратили лапки або отримали сильні травми, отримують можливість рухатися та навіть бігати.

Ілона Крилова та Олег Кодак заснували компанію Frakishtak після того, як самостійно виготовили перший інвалідний візок для свого улюбленця, повідомляє "24 канал".

Українське подружжя заснувало компанію у 2010 році. Наразі вони продають інвалідні візки та інші товари для тварин з інвалідністю не тільки в Україні. Продукція підприємців має попит у США, Італії та інших країнах.

Чоловік та його дружина вирішили виготовляти візки для тварин, коли зрозуміли, що в Україні немає спеціалізованих товарів для чотирилапих з інвалідністю. Спочатку вони зробили інвалідний візок для свого улюбленця.

Після цього підприємці почали брати замовлення та робити візки для інших тварин. Продукція почала мати попит, подружжя поступово розширювало асортимент. Тепер компанія виготовляє та продає не тільки візки, а ще й бандажі для грудних і тазових кінцівок, корсети для хребта, налокітники, повзунки для паралізованих тварин та багато іншого. Підприємці виготовили та продали вже понад 2 тисячі 500 товарів для реабілітації та допомоги чотирилапих.

Читайте такожНа Закарпатті рятувальник ДСНС освідчився коханій під завивання сирени пожежного автомобіля (фото)На свої сторінці у Facebook підприємці показують фото та відео з щасливими тваринами, яки отримали шанс на нове життя. Завдяки візкам та протезам чотирилапі можуть повноцінно пересуватись, деякі з них навіть бігають та граються, ніби забуваючи про відсутність лапки.

Як відмічають клієнти компанії, подружжя надихає людей на добрі вчинки та своїм прикладом демонструє, що бізнес має бути не тільки прибутковим, а ще й корисним.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві пройшов марш за права тварин.

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Автор: Поліна Кузенко