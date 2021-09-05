Постраждала в результаті ДТП в Запоріжжі померла в лікарні.

Маленька дівчинка, яку разом з батьками в Запоріжжі на острові Хортиця збив п'яний чоловік на іномарки, не вижила.

Дівчинка померла в Запорізькій обласній клінічній дитячій лікарні, повідомляє suspilne.media з посиланням на слова спікера Головного управління Нацполіції в Запорізькій області Олени Лебединської.

Після смерті потерпілої буде перекваліфіковано кримінальне провадження, розпочате щодо водія.

Спочатку після ДТП розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Читайте такожУ Запоріжжі 11-річні хлопчики ганяли на квадроциклах й потрапили у ДТП: батьків поруч не було (відео)Після перекваліфікації провадження чоловікові загрожуватиме покарання, передбачене ч. 2 ст. 286 КК ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження") – до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хортиці п'яний чоловік, 1972 року народження, на авто "Honda Accord" 29 серпня перевищив швидкість і збив подружжя, яке йшло разом з 5-річною донькою. Постраждалі отримали численні травми й були госпіталізовані.

Потерпілий чоловік, 1986 року народження, а його дружина – 1993 р. н.

Автор: Екатерина Присяжнюк