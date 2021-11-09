Відповідне рішення ухвалено за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Черкаська область з 12 листопада переходить у "червону" зону епіднебезпеки.

Про це передавати міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області", - написав він.

Немчінов нагадав, що "червоний" рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах.

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Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 18 тис. 988 нових підтверджених випадків COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 2 тис. 967 людей, зафіксовано 833 летальних випадки.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антоніна Доломанжи