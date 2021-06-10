8 червня набули чинності нові правила перетину державного кордону в умовах пандемії.

Довідка про щеплення російською вакциною «Спутник-V» не дає права в’їжджати іноземцям до України, оскільки цей препарат не затверджений ВООЗ.

Про це в коментарі Українській правді повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що на кордоні з Україною від іноземців вимагають результати тесту на коронавірус і документ про вакцинацію. Російської вакцини у переліку ВООЗ немає.

За останні два дні до України намагалися потрапити іноземці з документами про імунізацію «Спутник V». Демченко уточнив, що йдеться про уже 15 таких спроб з боку громадян Росії.

Читайте такожEUobserver: кілька росіян померли після щеплення Спутник-V8 червня набули чинності нові правила перетину державного кордону в умовах пандемії. Від іноземців, крім страхового поліса, вимагатимуть пред’являти документ, що підтверджує повну вакцинацію, або негативний тест на коронавірус, зроблений не більш як за 72 години до перетину.

Такі ж правила діють у низці європейських держав. 9 червня Європарламент схвалив запровадження COVID-паспортів.

Електронний або паперовий документ повинен засвідчити, з-поміж іншого, повне проходження вакцинації – у переліку тільки ті препарати, які для використання рекомендував європейський регулятор чи ВООЗ.

Наразі ефективність російської вакцини не підтверджена профільними міжнародними органами, тому щеплені нею громадяни ризикують з липня – з дати набуття чинності у ЄС правил користування електронними сертифікатами – не мати змоги потрапити у країни блоку.

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Автор: Яна Ставська