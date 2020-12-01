На Різдво і Новий рік в Україні можуть ввести повний локдаун із зупинкою транспорту. Також скасовані концерти і масові заходи. Всьому виною - зростання захворюваності на коронавірус.

У грудні на українців очікує низка змін. Зокрема, зросте прожитковий мінімум і відповідні соціальні виплати, ближче до Нового року в країні збираються ввести локдаун, а в банках почнуть приймати "паспорти в смартфоні". УНІАН розбирався в тому, що зміниться в нашому житті у найближчий місяць.

Локдаун в Україні

У середині листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня. Однак у зв'язку із зростанням числа захворюваних на COVID-19, завантаженістю лікарень пацієнтами і майбутніми новорічними святами влада розглядає можливість введення локдауну в країні.

Так, 25 листопада в Кабміні допустили введення тотального карантину на новорічні свята, а 29 листопада нардеп Олександр Дубинський повідомив, що Кабінет міністрів має намір ввести в Україні повний локдаун з 24 грудня по 15 січня.

Але в разі введення в Україні повного локдауну міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв проінформувати про це громадськість за 7-10 днів.

Прожитковий мінімум і соцвиплати

З 1 грудня в Україні загальний прожитковий мінімум зросте з 2118 гривень до 2189 гривень. Це передбачено державним бюджетом на 2020 рік.

Прожитковий мінімум за категоріями

для дітей до 6 років прожитковий мінімум з 1 грудня зросте на 62 гривні - до 1921 гривні;

для дітей від 6 до 18 років - до 2395 (на 77 гривень);

для працездатних осіб - до 2270 (на 73 гривні);

для осіб, які втратили працездатність, - до 1769 (на 57 гривень);

Соціальні виплати з 1 грудня

До прожиткового мінімуму прив'язані багато інших виплати, тому виростуть і вони. Зокрема, йдеться про пенсії та аліменти на дітей.

Мінімальна пенсія

З 1 грудня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зросте на 57 грн з нинішніх 1712 грн до 1769 грн. У Пенсійному фонді України зазначили, що будуть збільшені наступні виплати:

мінімальні розміри пенсії за віком (при наявності страхового стажу 20 років у жінок, 25 років у чоловіків - для пенсій призначених до 01.10.2011 і 30 років у жінок, 35 років у чоловіків - для пенсій, призначених після 01.10.2011)

мінімальні розміри пенсій по інвалідності та з нагоди втрати годувальника;

мінімальні розміри пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

розміри надбавок і підвищень, які залежать від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Аліменти на дітей

50-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину з 1 грудня 2020 року:

для дітей до 6 років - 960,50 гривні (на 31 гривню);

для дітей від 6 до 18 років - 1197,50 гривень (на 38,50 гривень).

Додатковий вихідний на Різдво

У грудні на українців чекає додатковий вихідний. Один день для відпочинку буде завдяки католицькому Різдву, яке християни західного обряду традиційно святкують 25 грудня.

У поточному році католицьке Різдво припадає на п'ятницю – вона, відповідно, буде неробочою. Оскільки за нею йдуть звичні вихідні, то українців чекають три вихідних поспіль - 25, 26 і 27 грудня.

Святкування Різдва та Нового року

Головну ялинку в Києві цього року "запалять" традиційно 19 грудня. Передбачається, що як Різдво, так і Новий рік відзначатимуть без концертів і масових гулянь.

На Софійській площі не буде традиційних ярмарків з їжею, обіцяють тільки напіввідкриті кіоски з напоями. Кілька фудкортів і сувенірних будиночків буде на Андріївському узвозі і на Володимирській гірці. Святкові заходи планують і біля арки Дружби народів.

В інших містах України ще шукають рішення, як відзначити свята безпечно і при цьому повністю не відмовлятися від традиційних заходів.

Прийом в банках "Паспорта в смартфоні"

З 1 грудня в Україні набуває чинності постанова НБУ "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні".

Національний банк України таким чином осучаснив низку норм, пов'язаних з проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній.

Відтепер при здійсненні касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта або його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному додатку "Дія".

Також спрощується процедура прийняття банками на дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот і монет національної валюти та сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти.

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Автор: Денис Прядко