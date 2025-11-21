Берлін має намір чинити тиск на уряд США на найвищому рівні, щоб довести до відома Вашингтона наслідки цього плану для Європи.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п'ятницю в останню хвилину скасував усі заплановані зустрічі, щоб провести телефонні розмови з українським президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом щодо "мирного плану" для України.

Як пише BILD, посилаючись на заяву канцелярії, через "внутрішні переговори і заплановані телефонні розмови з приводу ситуації в Україні канцлер попросив свого міністра канцелярії Торстена Фрей замінити його на зустрічі".

Повідомляється, що про телефонні розмови буде повідомлено "тільки за погодженням зі співрозмовниками".

Відео дня

При цьому, як пише BILD, відомство канцлера Німеччини "з великою стурбованістю ставиться до кроку адміністрації Трампа і вже працює над дипломатичними контрзаходами".

Видання зазначає, що німецький уряд вважає українську сторону ослабленою - як у військовому, так і в політичному плані. Це зумовлено як складною ситуацією на лінії фронту, так і корупційним скандалом в уряді президента Володимира Зеленського. Україна рідко була такою вразливою для тиску, як зараз.

Водночас уряд Німеччини мобілізує своїх європейських партнерів і закликає рішуче відреагувати на тиск США:

"Ба більше, Берлін має намір чинити тиск на уряд США на найвищому рівні, щоб довести до відома Вашингтона наслідки цього плану для Європи".

Європейський інсайдер повідомив BILD, що США роблять ставку на стратегію раптовості та максимального тиску на Україну і хочуть скористатися моментом слабкості Києва. Американська сторона може навмисно намагатися вимагати поступок від Зеленського саме зараз, оскільки президент воєнного часу перебуває під тиском як усередині країни, так і за кордоном через корупційний скандал, пов'язаний з його міністрами.

Але Трамп діє не так уже й односторонньо. За словами інсайдера, Росія також відчуває тиск з боку Трампа через санкції проти "Лукойлу" і "Роснефти". Зі схвалення Трампа Конгрес США навіть планує новий пакет санкцій.

"Однак європейці стурбовані тим, що Росія зможе краще протистояти тиску США, ніж змучена Україна. Капітуляція Києва, яка була б рівносильна фактичній капітуляції перед Росією, становила б серйозну загрозу безпеці континенту", - зазначає видання.

Мирний план США - останні новини

20 листопада президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

ЗМІ пишуть, що до обговорення "мирного плану" залучено секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова, главу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова і главу Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Також повідомляється, що Зеленський наступного тижня планує обговорити "мирний план" із Трампом.

Вас також можуть зацікавити новини: