Один із російських військових загубив свій паспорт у будинку, який вони пограбували.

Шестеро російських військовослужбовців у 2022 році в тимчасово окупованих селах Київської області викрали майна на майже 300 тис. грн, справу щодо них передано до суду.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, розслідуванням було встановлено, що у березні 2022 року під час окупації села Богданівка Броварського району шестеро військовослужбовців зенітно-ракетних військ Російської Федерації проникли до домоволодіння, яке належить місцевому жителю. Там вони проживали та базувалися під час окупації цього населеного пункту.

"Тікаючи з Київщини, вони викрали з будинку інструменти, побутову техніку, ювелірні вироби, генератор, іменні медалі, гірськолижне спорядження та інше майно. Награбоване окупанти завантажили на бойову машину піхоти і вивезли", - йдеться в повідомленні.

Водночас один з російських військових загубив у будинку свій паспорт. Документ правоохоронцям передав власник помешкання, який повернувся туди після деокупації.

Так, обвинувачені викрали майно на майже 300 тисяч гривень. При цьому, зауважили у ОГП, вони розуміли, що викрадене не може бути використане у військових цілях.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно шістьох військовослужбовців збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Воєнні злочини росіян в Україні

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України ідентифікувала ще одного командира російської армії, який здійснював воєнні злочини на території України і віддав наказ розстріляти чотирьох цивільних мешканців Бучі.

У ході одного з каральних заходів за наказом свого командира ворожі десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині чотирьох мирних людей: це місцевий житель та троє волонтерів, які проїжджали повз на власному авто.

Цим зловмисником є командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ, підполковник Олександр Досягаєв.

Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво РФ нагородило Досягаєва "орденом мужності" та зіркою "героя Росії".

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