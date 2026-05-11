Україна вже має власні ракети, схожі на Taurus, - Федоров

Водночас він наголосив, що наша країна зацікавлена в таких засобах ураження і відкрита, аби мати їх більше.

Сили оборони станом на сьогодні вже мають ракети, які за характеристиками схожі на німецькі Taurus. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров під час пресконференції за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, пише Укрінформ.

"Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що в нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожі і більше, але ніколи не може бути мало таких засобів ураження. Тому, звичайно, що Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження, але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність в цьому напрямку", - сказав він.

Зокрема Федоров нагадав про удари по Росії на відстань 1500 км.

Taurus для України

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зараз немає сенсу в постачанні крилатих ракет Taurus Україні. За його словами, Україна вже досягла значного технологічного прогресу.

Канцлер Німеччини підкреслив, що сьогодні Україна досягла значного прогресу в галузі озброєнь порівняно з тим, що було на початку повномасштабної війни.

Крім того, Мерц пояснив свої передвиборчі заклики до передачі Україні далекобійних ракет. За його словами, раніше він припускав, що Бундесвер має достатньо ракет Taurus, які можна було б передати українцям.

