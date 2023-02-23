Зокрема, компанію зареєстрували в окупованому Донецьку.

Син колишнього президента України Віктора Януковича Олександр перевів свою компанію "МАКО Холдинг" у російську юрисдикцію.

Як пише російське пропагандистське видання "РИА Новости", компанія подала заяву про внесення відомостей до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб ще 17 січня.

Зазначається, що "Мако Холдинг" та її структури зареєстрували в окупованому Донецьку на вулиці Артема. Раніше вона буда зареєстрована у Краматорську.

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Як відомо, компанія сина Януковича працювала на українському ринку з 2006 року. Вона займалась будівництвом, управлінням офісною та готельною нерухомістю, торгівлею вугіллям і промисловим обладнанням. Проти неї ввели санкції США та ЄС.

Арешт майна сім'ї Януковича

Як повідомляв УНІАН, минулого року понад 300 мільйонів гривень Олександра Януковича віддали на потреби Збройних сил України. Йдеться про арештовані кошти ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син колишнього президента.

Наприкінці 2022 року Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти колишнього президента, задовольнивши позов Міністерства юстиції:

Межигір’я, зокрема знамениту Хонку;

готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі;

квартиру на Оболонській набережній;

паркомісця;

31 млн грн та 84,9 тисячі доларів на банківських рахунках;

100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та "Будинок Лісника";

537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці і навіть гармата 19 століття).

Згідно з даними САП, збитки, завдані державі, перевищують 540 млн грн.

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