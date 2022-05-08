Президент наголосив, що українці щодня бачать і гинуть від того, що повинно було залишитись у далекому минулому, і що точно не мало повернутись в Європу через 77 років.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російські авіаудари по українським містам і "фільтраційні табори" з подальшою депортацією українців - наслідування зла, яке несли Європі нацисти.

Про це глава держави заявив під час участі у відеоконференції лідерів країн "Великої сімки".

"Сьогодні, 8 травня, ключовий день пам’яті про усіх жертв Другої світової війни, про крихкість миру і неприпустимість будь-яких людиноненависницьких режимів. Але те, що для інших сьогодні – пам’ять, для нашого народу щодня, на жаль – це просто новини", - заявив президент.

"Тільки вчора в селищі Білогорівка Луганської області російською бомбою були вбиті 60 людей. Мирних людей. Вони ховалися від обстрілів в будівлі звичайної школи, по якій був нанесений російський авіаудар. Робити таке – це наслідувати саме те зло, яке несли Європі нацисти. Ракетні удари по Одесі та іншим нашим містам – це наслідування тому, як нацисти намагалися бомбардувати і бомбардуванням знищити міста Європи", - наголосив Зеленський.

"Депортація в Росію більше 500 тисяч українців і так звані "фільтраційні табори", які російські війська створили на окупованій території України, – це наслідування депортаціям і концентраційним таборам, які нацисти робили в Європі", - додав президент.

Він заявив, що щодня українці бачать і гинуть від того, що повинно було залишитись у далекому минулому, і що точно не мало повернутись в Європу через 77 років.

"Але, на жаль, я констатую: це повернулося. А тому повернулась і солідарність усього вільного світу. Тому повернулися і такі історичні поняття, як "ленд-ліз" і "План Маршалла". Дякую за ці ініціативи Сполученим Штатам Америки, нашим європейським колегам. Тому ми знову об’єднані в антивоєнній коаліції, щоб врятувати демократію і свободу в Європі, гарантувати мир і безпеку. Я вдячний вам за цю солідарність і за це об'єднання", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Росія влаштувала фільтраційні табори в окупованому Криму.

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