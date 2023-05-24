Вони отримали 11 років позбавлення волі.

Обухівський районний суд визнав винними двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції, які протягом 2020 року систематично катували людей та зґвалтували жінку, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

"У травні 2020 року правоохоронці застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували постраждалу", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що слідство виявило ряд випадків катувань у цьому відділку. Зокрема, того ж місяця іншого потерпілого били та катували для отримання зізнання.

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Крім того, у січні 2020 року обвинувачувані, з метою отримання визнавальних показів за ймовірне вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста та катували електричним струмом. Після цього їх прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.

"Керівник відділення знав про існування такої практики, проте не вживав заходів до припинення незаконних дій підлеглих та не повідомив до компетентних органів про ці злочини", - підкреслили у прокуратурі.

Під час досудового розслідування було допитано усіх потерпілих та свідків обвинувачення, досліджено всі докази сторони обвинувачення та докази сторони захисту. Обухівський районний суд визнав винними двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 Кримінального кодексу України).

Суд призначив екс-начальнику кримінальної поліції та оперуповноваженому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Скандальна справа зі зґвалтуванням жінки у поліції Кагарлика

За даними слідства, у ніч на 24 травня 2020 року у Кагарлику на Київщині оперуповноважений поліції Сергій Сулима та начальник сектору поліцейського відділення Микола Кузів у службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка.

26 травня суд взяв під варту обох поліцейських без права на внесення застави. Згодом їх звільнили з поліції.

Пізніше у МВС повідомили, що після переатестації, яку ініціювали через зґвалтування затриманої, 30 з 38 співробітників Кагарлицького відділення поліції залишилися працювати у відділенні, а шість правоохоронців отримали підвищення.

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