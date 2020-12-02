Слідство встановило, що працівники Кагарлицького відділення поліції для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 5 співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу ГУ Нацполіції в Київській області.

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

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"У січні 2020 року троє поліцейських, з метою отримання визнавальних показів за вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста, застосовували електричний струм, після чого прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня", - йдеться в повідомленні.

За іншим фактом, який стався в травні цього року, з метою отримання зізнання потерпілому було завдано 17 ударів руками та ногами по різних частинах тіла.

Крім того, також в травні один із правоохоронців застосував у своєму службовому кабінеті тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. "Він вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що керівник відділення знав про існування такої практики, проте не вживав жодних заходів реагування на неправомірні дії підлеглих.

Обвинуваченим інкриміновано катування, насильницьке зникнення та зґвалтування (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України).

Що відомо про справу

За даними слідства, у ніч на 24 травня у Кагарлику на Київщині оперуповноважений поліції Сергій Сулима та начальник сектору поліцейського відділення Микола Кузів у службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка.

26 травня суд взяв під варту обох поліцейських без права на внесення застав. Голова Нацполіції Ігор Клименко звільнив Сулиму і Кузіва з поліції.

Після початку досудового розслідування за вказаним фактом до ДБР почали звертатися особи з повідомленнями про факти катувань, що раніше відбувалися у вказаному відділенні поліції.

2 липня слідчі ДБР повідомили про підозри в катуваннях ще двом працівникам Кагарлицького відділення поліції. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

3 липня суд обрав одному з них – Євгену Трохименку – запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншому - у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

27 жовтня екс-керівнику підрозділу поліції в Кагарлику повідомлено про підозру у невжитті заходів для припинення незаконних дій підлеглих.

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Автор: Юлія Петриченко