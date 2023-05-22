Він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні.

Служба безпеки та Національна поліція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ МП на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Як повідомили в СБУ, під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її "церквою антихриста" і "сатанинською".

В спецслужбі наголосили, що таким чином він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні.

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"Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика. Фігуранту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Діяльність Чернівецької єпархії УПЦ МП

Як повідомляв УНІАН, раніше помічника настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП викрили на незаконному переправленні ухилянтів за кордон.

А перед тим під час проведення обшуків у Свято-Миколаївському храмі УПЦ МП знайшли документи про російське громадянство у керівництва єпархії. У нотубуці проросійських "священиків" знайшли відео з дитячою порнографією.

Окрім цього, коли представники СБУ увійшли в келію, де живе архімандрит, вони спіймали секретаря єпархії Никиту у ліжку з голим хлопцем-хористом у момент фізичної близькості. Сам єпископ одразу заперечив цю інформацію, стверджуючи, що правоохоронці роздягли хлопця та сфотографували.

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