З усіх 38-ми після атестації звільнили лише одного.

30 з 38 копів Кагарлицького відділення поліції після переатестації, яку ініціювали через зґвалтування затриманої, залишилися працювати у відділенні.

Про це в ефірі Радіо НВ повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Читайте такожҐвалтував в туалетах ТЦ: в Києві до трьох років в'язниці засудили сексуального маніякаЗ усіх 38-ми звільнили лише одного, а шість правоохоронців отримали підвищення, зазначив Геращенко.

«Переатестація - це не кара, це перевірка службових знань, перевірка того, чи гідні ці люди працювати. Якщо два злочинці з 43-х зґвалтували жінку, били її, то вони за це відповідають. Але не можна казати, що, якщо один або два поліцейських в райвідділку погані, то всі погані», – стверджує заступник Авакова.

В Обухівському райвідділку після переатестації були звільнені п'ятеро поліцейських.

Загалом на момент злочину в Кагарлицькому відділку було 43 поліцейських, тестування мали пройти 38, оскільки одного звільнили раніше, троє перебували в декретній відпустці, а один відсутній через тимчасову непрацездатність, уточнює Геращенко.

Що відомо про справу в Кагарлику

За даними слідства, у ніч на 24 травня у Кагарлику на Київщині оперуповноважений поліції Сергій Сулима та начальник сектору поліцейського відділення Микола Кузів у службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів зґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка.

26 травня їм повідомили про підозри. Оперуповноважений підозрювався у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України). Начальник одного із секторів відділення поліції підозрювався у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Також 26 травня суд взяв під варту обох поліцейських без права на внесення застав. Голова Нацполіції Ігор Клименко звільнив Сулиму і Кузіва з поліції.

У червні слідчі змінили кваліфікацію злочину: статтю 365 "перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу" Кримінального кодексу перекваліфікували на статтю 127 "катування за попередньою змовою групою осіб".

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Автор: Яна Ставська