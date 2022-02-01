Міністр заявив, що не розуміє, чому в історії, коли Голубана звинувачували у держзраді, "не була поставлена крапка".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що одним із затриманих організаторів масових заворушень у столиці є колишній полковник поліції Юрій Голубан.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Так, дійсно, це є особа на прізвище Голубан, який був працівником правоохоронних органів та має дуже незрозумілу попередню історію. Зокрема, історію у 2014 році", - зазначив Монастирський.

Міністр додав, що не розуміє, чому в історії, коли Голубана звинувачували у держзраді, "не була поставлена крапка".

Читайте такожРозстріл у Дніпрі: лікарі розповіли про стан постраждалих через чотири дні (відео)"Очевидно, що зараз правоохоронні органи, у тому числі, СБУ мають знову звернутися до цих фактів, підняти їх вже в межах цього або минуло кримінального провадження, адже зрозуміло, що ця людина потрапляє в поле зору правоохоронних органів саме як організатор масових заворушень, які мають спричинити шкоду правоохоронцям та іншим громадянам", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у Києві затримали двох осіб, які планували масові заворушення в столиці, під час яких "мала пролитися кров". Планувалося зібрати до 5 тисяч осіб, з яких до 1,5 тисячі мали складати "тітушки", які мали влаштувати бійки з правоохоронцями.

Як уточнив голова Нацполіції Ігор Клименко, масові заворушення мали відбутися в центрі столиці, зокрема, під Офісом президента, а у лютому ще в чотирьох обласних центрах. За його словами, наразі затримано організатора акції у Києві та його помічника.

Юрій Голубан - що відомо

Юрій Голубан з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, а саме в "Альфі". У 2014 році пішов у батальйон "Київ-1", служив у гарячих точках АТО, командував ротою спецпризначення при ГУНП в Донецькій області.

У 2017 році СБУ відкрила стосовно Голубана кримінальне провадження. Його запідозрили в держзраді. Слідчі стверджували, що він воював на боці бойовиків, але точних доказів його провини не було.

У лютому 2019 року Арсен Аваков, який займав пост глави МВС, заявив, що відносно Голубана проводили розслідування і його звільнили з правоохоронних органів.