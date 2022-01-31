Деталі обіцяють розповісти на брифінгу.

В Україні поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення на території країни.

Про це повідомляють в Управлінні комунікації Національної поліції України.

Наразі правоохоронці не повідомляють жодних деталей, однак в управлінні анонсували брифінг.

"31 січня за участю міністра внутрішніх справ та голови Нацполіції відбудеться брифінг щодо затримання осіб, які планували масові заворушення на території України", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЧокер Chanel і годинник Rolex: в Одесі "обчистили" квартиру адвокатаРаніше повідомлялося, що у Київській області затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві сімейної пари з Волинської області. Тіла подружжя знайшли у фургоні.

Вас також можуть зацікавити новини