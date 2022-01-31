В Україні поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення на території країни.
Про це повідомляють в Управлінні комунікації Національної поліції України.
Наразі правоохоронці не повідомляють жодних деталей, однак в управлінні анонсували брифінг.
"31 січня за участю міністра внутрішніх справ та голови Нацполіції відбудеться брифінг щодо затримання осіб, які планували масові заворушення на території України", - йдеться у повідомленні.
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