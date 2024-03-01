За словами прес-секретаря президента, Україна ніколи не повідомляла про цей візит.

Україна ніколи не повідомляла про візит президента Володимира Зеленського до Вірменії та Азербайджану.

Про це у коментарі Liga щодо скасування візиту глави держави сказав прес-секретар президента Сергій Никифоров.

Він, зокрема, зазначив, що Київ ніколи не повідомляв про такий візит, тому в Офісі президента не можуть нічого сказати і про його скасування.

Відео дня

Візит Зеленського до Вірменії та Азербайджану

Наприкінці лютого у Вірменії анонсували візит Зеленського в цю країну. Також місцеві ЗМІ повідомили, що після цього президент України відвідає Азербайджан.

Водночас в МЗС Вірменії не підтвердили і не спростували цю інформацію, зазначивши лише, що інформують громадськість про візити іноземних лідерів "вчасно".

У свою чергу тимчасовий повірений у справах України в Єревані Валерій Лобач також стримано відгукнувся про можливість такої поїздки. зазначивши, що "весна принесе позитивні події у Вірменію".

Сьогодні стало відомо, що візит Зеленського до Вірменії та Азербайджану не відбудеться. За даними вірменських ЗМІ, Зеленський, всупереч попереднім чуткам, не прибуде в регіон - ні до Вірменії, ні до Азербайджану - через скасування візиту Баку.

Вас також можуть зацікавити новини: