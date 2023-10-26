Більшість українців хочуть, аби наша країна стала членом ЄС. Але зазначають, що державі ще потрібні реформи.

Понад три чверті опитаних українців заявили, що для них є важливим вступ України до Європейського Союзу. Водночас респонденти досить помірковано оцінюють готовність України до членства в ЄС. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"77% респондентів стверджують, що для них важливо, щоб Україна стала членом ЄС (з них 51% говорять про те, що це дуже важливо для них). При цьому із Заходу на Схід знижується частка тих, для кого є важливим, щоб Україна стала членом ЄС - з 86% до 62% (зокрема, з 61% до 24% стає менше тих, для кого це є дуже важливим)", - зазначають соціологи.

Водночас вони зауважують, що загалом у всіх регіонах більшість людей вважають це важливим.

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"Разом з цим 60% респондентів наполягають, щоб Україна відстоювала свої інтереси, та готові, що вступ може відкластися на певний час. На противагу їм 27% вважають, що треба виконувати всі вимоги ЄС, щоби тільки якнайскоріше вступити до ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також зауважується, що респонденти досить помірковано оцінюють готовність України до вступу до ЄС. "Так, лише 22% вважають Україну повністю готовою, а 43% дипломатично говорять про потребу реформ. Ще 25% вважають Україну взагалі неготовою", - показало опитування.

Оцінка допомоги Україні від ЄС

Крім того, вказується, що 73% респондентів на регулярній основі (не рідше одного разу на тиждень) отримують інформацію про зусилля ЄС з допомоги Україні під час війни.

"Водночас є протилежне сприйняття корисності і достатності допомоги. Хоча 75% визнають допомогу корисною, проте водночас лише 34% вважають її достатньою (а 56% вважають, що допомога ЄС є недостатньою)", - зауважили автори дослідження.

Повідомляється також, що 46% респондентів хотіли б, аби Консультативна місія ЄС в Україні допомагала з боротьбою з корупцією, 38% - з притягненням до відповідальності за міжнародні злочини, 33% - допомагала деокупованим територіям та 31% - консультувала щодо вступу до ЄС.

Оцінка проведення реформ

Також дослідження показало, що переважна більшість респондентів критично оцінює зусилля влади з проведення реформ - лише 19% вважають зусилля достатніми (у 2021 році було 15%). Натомість 71% вважають зусилля недостатніми (у 2021 році було 76%).

"При цьому респонденти констатують недостатнє висвітлення реформ у медіа - лише 15% вважають, що процес реформ добре висвітлюється в медіа, ще 45% вважають висвітлення частковим. Поінформованість про окремі реформи/завдання є також невисокою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зауважується, що найбільший запит - на боротьбу з корупцією. "Серед 10 реформ/завдань 90% респондентів до топ-3 зараховують саме антикорупційну діяльність, зокрема з них 58% вважають це завданням №1 для України", - зазначають соціологи.

Інші топ-реформи - завдання, пов’язані з війною (77% зараховують до топ-3), та реформа судової системи (43%). Про забезпечення прав людини говорять 26%, а про реформу правоохоронних органів - 21%.

Як проводилося опитування

На замовлення Консультативної місії ЄС в Україні КМІС упродовж 4-20 вересня провів всеукраїнське опитування методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета. Було опитано 2 тис. 5 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, які контролюються урядом України (окрім Херсонської та Донецької областей). Опитування проводилося з громадянами України віком від 18 років.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,5) не перевищувала 3,3%.

Інші опитування

Як повідомляв УНІАН, нещодавно КМІС оприлюднив результати свого опитування, згідно з якими більшість українців (59%) вважають, що в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією та позитивні зрушення.

Соціологи зазначають, що корупція лишається одним із найдратівливіших для українців аспектів (окрім війни корупція фактично є топ-проблемою за версією українців).

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