У військовому відомстві натякнули, що краще стати контрактником добровільно, аніж потрапити під примусову мобілізацію.

Громадяни, які висловлять бажання підписати контракт на службу у Збройних силах України, матимуть певні пільги, наприклад при купівлі машини чи квартири. Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

За його словами, таки пільг дуже багато.

"Люди, які будуть підписувати контракт, матимуть певні пільги. 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит. Плюс після першого контракту ще 100 тисяч гривень людина може отримувати. Якщо хоче купити машину, то також протягом трьох місяців після підписання контракту можна буде отримати 150 тисяч гривень", - розповів Лазуткін.

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Також за його словами, контрактники ЗСУ можуть бути звільнені від сплати пені в деяких випадках.

Лазуткін наголосив, що детальніше про пільги для контрактників, а також про доступні вакансії і умови самої служби можна дізнатись у рекрутингових центрах. Він запевнив, що повісток там не роздають, але надають необхідну інформацію.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, повинні стати на військовий облік, аби не втратити доступ до консульских послуг. Однак облік не означає, що цих людей одразу депортують в Україну, наголосив нардеп Федір Веніславський.

Також ми розповідали, що в Україні оцифрували дані чоловіків призовного віку. Зараз стоїть завдання оцифрувати весь мобілізаційний процес.

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