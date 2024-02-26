Контрактник має право стати на квартирний облік з перспективою отримати житло або грошові кошти на його придбання.

У військкоматі розповіли, у чому переваги між службою за контрактом та мобілізацією.

Як розповів керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв’ю "Телеграф", великої різниці в умовах військової служби за контрактом та мобілізацією небагато, але контракт дає певні "плюси".

"Військовослужбовцям при підписанні контракту виплачується одноразова допомога: для військових рядового складу - 21 472 грн, для сержантського та старшинського складу - 24 156 грн та для осіб офіцерського складу - 26 840 грн. А при переводі до іншого місця служби підйомні", - розповів військовий.

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Також за його словами, контрактник має право стати на квартирний облік з перспективою отримати житло або грошові кошти на його придбання.

"Тож, військовослужбовці за контрактом мають трохи більше соціальних гарантій", - каже Волков.

Він додав, що мобілізації підлягають всі, хто підпадає під відповідний закон України та не є заброньованим. Серед них - правоохоронці, рятувальники тощо. За словами керівника РТЦК та СП, наразі є дуже багато випадків коли службовці з інших силових структур – ДСНС, Національної поліції тощо, які мають офіцерські спецзвання, призиваються до лав ЗСУ у добровільному порядку. Вони вже проходять службу у лавах ЗСУ у тих званнях, які є у них, як у військовослужбовців. Як правило, це звання – "солдат" або "сержант".

"Вони виконують бойові завдання у складі своїх підрозділів в цих військових званнях й у тих обсягах, які передбачаються посадами з цими званнями", - наголосив Волков.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №10449, але друге читання, заплановане на 21 лютого, не відбулося. Тому мобілізація в Україні 2024 року поки що проходить, згідно з чинним законодавством. Якщо законопроєкт ухвалять, то мобілізацію в Україні буде посилено. Наразі після того, як чоловік отримає повістку, він повинен пройти ВЛК у ТЦК, щоб з'ясувати ступінь своєї придатності до служби. Загалом, військовозобов'язаними вважаються чоловіки: 18-60 років із бойовим досвідом, 27-60 років без бойового досвіду, зі статусом "придатний" у мирний і воєнний час та "непридатний" у мирний час й "обмежено придатний" у воєнний час, зняті з військового обліку, якщо причина зняття вже не актуальна тощо.

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