Лише через 10 годин після надходження дитини до лікарні черговий лікар призначив проведення огляду слизової оболонки стравоходу, під час якої у дитини виникла гостра серцева недостатність із подальшим настанням смерті.

У Києві судитимуть лікаря-хірурга, через бездіяльність якого помер 2-річний хлопчик.

Читайте такожУ Харкові охоронець супермаркету врятував життя дівчині (відео)Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, до суду скеровано обвинувальний акт відносно лікаря-хірурга однієї із київських дитячих лікарень за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2020 року до дитячої лікарні поступив 2-річний хлопчик з діагнозом «стороннє тіло стравоходу, шлунково-кишкова кровотеча під питанням».

«Лікар-хірург, який перебував на чергуванні, в порушення вимог наказу щодо маршрутів госпіталізації, направив хлопчика в загальну хірургію для спостереження та обстеження дитини, призначивши консультацію педіатра», - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що лише через 10 годин після надходження дитини до лікарні черговий лікар призначив проведення огляду слизової оболонки стравоходу (ФГДС), під час якої у дитини виникла гостра серцева недостатність із подальшим настанням смерті.

Згідно висновку експерта, між настанням смерті хлопчика та наявними дефектами у наданні йому медичної допомоги існує прямий причинно-наслідковий зв'язок у вигляді бездіяльності лікаря, а саме - не проведення певних досліджень при надходженні дитини до медзакладу та упродовж його подальшого перебування у відділенні.

Обвинувальний акт відносно лікаря скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Янкевич