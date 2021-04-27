В Одеській області поліція відкрила ще одне кримінальне провадження у зв'язку із загибеллю чотирьох осіб у покинутому колодязі.
Читайте такожУ Києві підліток зарізав батьків з братом та жив з тілами декілька днів - поліціяЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в ході розслідування обставин загибелі чотирьох жителів села Плахтіївка встановлено, що одним з факторів, які призвели до трагедії, стала відсутність верхньої огорожі на колодязі.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Встановлюються посадові особи, які допустили службову недбалість.
Чотири тіла знайшли у покинутому колодязі: що відомо
25 квітня в Одеській області в покинутому колодязі біля села Плахтіївка виявили чотирьох загиблих – жінку та трьох чоловіків (місцеві жителі віком від 23 до 35 років).
За даним фактом було відкрито провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок»).
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