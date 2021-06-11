У п'ятницю, 11 червня, канадські дипломати провели робочий день у жовто-синій формі збірної України.

Співробітники посольства Канади в Україні долучилися до флешмобу на підтримку збірної України з футболу і одяглися у нову форму нашої збірної на Чемпіонаті Європи 2020, на яких є гасло "Героям слава".

У п'ятницю, 11 червня, канадські дипломати провели робочий день у жовто-синій формі збірної України, відповідні фото вони виклали у Twitter. На одній зі світлин співробітник відкрив на екрані ноутбука мапу Європи, на якій чітко окреслено контури України у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.

"Новий дрескод в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п'ятниці!", - йдеться у повідомленні.

Перед цим співробітники посольств Великобританії і США також одягали нову форму збірної України з футболу.

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Ситуація навколо форми збірної України з футболу

6 червня українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у Росії. Там навіть вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.

УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає підстав, щоб перешкодити підопічним Андрія Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

Утім вже 10 червня УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

🇺🇦 Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п'ятниці!



🇨🇦 New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 11, 2021

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Автор: Ірина Погоріла