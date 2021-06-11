Прес-аташе збірної України Олександр Гливинський на пресконференції повідомив репортерам з Нідерландів, що команда Андрія Шевченка гратиме у формі з гаслом "Героям слава!". Нагадаємо, що УАФ затвердила це гасло як футбольний символ.
"Ця форма була затверджена УЄФА і зараз президент УАФ знаходиться у Римі та спілкується з приводу цього з представниками УЄФА. І так, ми збираємося грати у цій формі на чемпіонаті Європи", - сказав Гливинський для УАФ.
Нагадаємо, що 10 червня Павелко вилетів на переговори в Рим з УЄФА.
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Форма України на Євро-2020
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, старт якого намічений на 11 червня. Форма була представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на ній нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищєв закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- Однак УЄФА спершу затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020, а потім вніс корективи.
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