Олександр Гливинський також підтвердив, що перемовини між УЄФА та УАФ тривають.

Прес-аташе збірної України Олександр Гливинський на пресконференції повідомив репортерам з Нідерландів, що команда Андрія Шевченка гратиме у формі з гаслом "Героям слава!". Нагадаємо, що УАФ затвердила це гасло як футбольний символ.

"Ця форма була затверджена УЄФА і зараз президент УАФ знаходиться у Римі та спілкується з приводу цього з представниками УЄФА. І так, ми збираємося грати у цій формі на чемпіонаті Європи", - сказав Гливинський для УАФ.

Нагадаємо, що 10 червня Павелко вилетів на переговори в Рим з УЄФА.

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Форма України на Євро-2020

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Автор: Артем Будрін