Ігор Коломойський має право на внесення застави у розмірі 1 968 200 000 грн.

Суд відхилив апеляційну скаргу українського бізнесмена Ігоря Коломойського на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва про продовження терміну тримання під вартою до 22 липня з можливістю внесення застави у розмірі 1 968 200 000 грн. Про це повідомляє кореспондент УНІАН

Прокурор заявив, що на думку сторони звинувачення, підозрюваний може переховуватися від слідства. Тому, на його думку, рішення Шевченківського районного суду міста Києва про продовження терміну тримання під вартою бізнесмена є вмотивованим.

Натомість сторона захисту Коломойського назвала озвучену позицію прокурора необґрунтованою і що такі ризики не мають жодних підтверджень. Крім того, адвокати наголосили, що Коломойському продовжують відмовляти у медичному обслуговуванні. Адвокати також зазначили , що сторона обвинувачення намагається затягнути справу, оскільки немає вагомих доказів стосовно провини Ігоря Коломойського.

Справа Коломойського: що треба знати

У вересні минулого року СБУ та БЕБ провели обшук вдома в Ігоря Коломойського у рамках розслідування, яке стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є український бізнесмен. Згодом Служба безпеки вручила Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Під час засідання 2 вересня 2023 року, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.

Згодом суд першої інстанції збільшив розмір застави для Коломойського до 3,9 млрд грн. В апеляційному суді оскаржити це рішення захисникам не вдалося – суд залишив бізнесмену заставу на такому рівні.

Під час наступних засідань, суд продовжував термін тримання під вартою для Коломойського. 21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги. Однак, це не змінило позицію суддів.

16 листопада колегія суддів Київського апеляційного суду, на прохання сторони захисту, зменшив розмір застави для українського бізнесмена на 891 мільйон гривень.

Більш ніж за місяць, 21 грудня, Київський апеляційний суд знову залишив бізнесмена під вартою до 26 січня, але зменшив йому заставу приблизно на 300 млн грн.

Під час судового засідання 27 лютого 2024 року, бізнесмену Ігорю Коломойському продовжили запобіжний захід. Сторона захисту переконувала суд у невинуватості свого підзахисного і наводила як документальні підтвердження своїм словам, так і новими свідченнями функціонерів ПриватБанку та чиновників Нацбанку. Але навіть попри те, що свідчення свідків посипалися, суд залишив бізнесмена ще на два місяці в СІЗО, при цьому зменшив суму застави на сто п'ятдесят мільйонів гривень.

22 квітня Шевченківський районний суд міста Києва частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну утримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня з альтернативним визначенням застави в сумі 1 млрд 968 млн 200 тисяч гривень.

30 травня Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва стосовно задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського з альтернативною визначення застави у сумі 1 млрд 968 млн 200 тис гривень.