У суді Києва вчергове розглядалося клопотання про зміну запобіжного заходу для Антоненка.

Під час акції на підтримку фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка під Шевченківським райсудом в Києві сталися сутички між демонстрантами та поліцією.

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Учасники акції блокували проїжджу частину, щоб не дати виїхати з території суду спецтранспорту з обвинуваченим музикантом.

Поліція намагалася відтягти громадян від дороги й застосувала силу, почавши затримання.

Врешті автозак прорвав натовп і покинув територію суду. Повідомляється про кількох затриманих.

Сьогодні, 9 березня, у Шевченківському районному суді міста Києва вчергове розглядалося клопотання про зміну запобіжного заходу для Антоненка.

Вбивство Шеремета: деталі справи

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко - єдиний з фігурантів справи, який залишається під вартою. Кузьменко перебуває під домашнім арештом, а на Дугарь покладено особисті зобов'язання.

Справу проти них розглядає суд присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

У травні 2020 року Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи й аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: УНІАН