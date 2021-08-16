Вчора його знайшли застреленим у власному будинку.

Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли застреленим 15 серпня у власному будинку, поховають 19 серпня на Центральному кладовищі міста.

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Криворізького міськвиконкому.

Згідно з інформацією, церемонія прощання з Павловим та панахида відбудуться 19 серпня з 10:00 до 11:30 в театрі ім. Тараса Шевченка на проспекті Поштовому.

"Похорони пройдуть на Центральному кладовищі. Для бажаючих поїхати від місця прощання на кладовище нададуть автобуси",- повідомили в управлінні.

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На запитання кореспондента УНІАН, хто наразі виконує обов’язки міського голови замість Павлова, в управлінні відповіли, що цим питанням займаються юристи.

Водночас, за інформацією відомства, усі міські служби працюють у штатному режимі.

Смерть Костянтина Павлова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня у власному будинку в селі Вільне на Дніпропетровщині знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу у 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

Автор: Раїса Юргель