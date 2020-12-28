Понад 80% українців збираються зустрічати Новий рік вдома.

Понад 80% українців збираються зустрічати Новий рік вдома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології.

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Так, 82% респондентів повідомили, що зустрічатимуть Новий рік вдома, в той час, як у 2018 році аналогічний показник становив 65%, в 2019 році – 67%. Цьогоріч провести Новорічну ніч у гостях в друзів чи родичів планують 9% опитаних (в минулому році таких було 17%).

Аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський зазначив, що молоді люди віком 18-23 роки здебільшого планують зустрічати Новий рік в гостях (23%), водночас люди віком понад 60 років в основному святкуватимуть його вдома перед телевізором. За його словами, чоловіки більше схильні до зустрічі Нового року в колі друзів і в компанії.

Витрати на новорічний стіл

На новорічний стіл українці в середньому готові витратити 1440 грн (торік - 1390 грн). При цьому аналітик зауважив, що якщо цю суму перевести в долари, то виходить, що люди в поточному році готові витратити меншу суму – 51 долар, в той час, коли в минулому році йшлося про 60 доларів.

Подарунки на Новий рік

Від коханої людини в цьому році прагнуть отримати подарунки 35% опитаних, а від Діда Мороза і святого Миколая - по 11% опитаних. На сході України більше тих, хто прагне отримати подарунки від Діда Мороза, тоді як на заході - від святого Миколая.

В поточному році 71,5% хотіли б отримати в подарунок здоров'я (у 2019 році – 48,6%), мир – 39,5%, лад у сім'ї, розуміння близьких – 22,4%, гроші – 22,4%, хорошу роботу – 17,9%, успіхи дітей – 14,4%, довге життя – 10,5%, цікаві подорожі – 7,9%. Також в десятку бажаних подарунків увійшли і бажання отримати ліки від коронавірусу – 7,7%.

При цьому жінки частіше від чоловіків прагнуть отримати здоров'я – відповідно 76% і 66%. Молодь більше мріє про хорошу роботу і кохання, а люди середнього віку – від 30 до 44 років – не відмовляться від грошей і ладу в сім'ї. Для людей віком від 60 і старших дуже важливе здоров'я – 84% і для кожного п'ятого з них дуже важливі успіхи дітей.

Як проводилося опитування

Опитування проводилось з 5 по 13 грудня в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму та частини Донбасу.

Похибка вибірки не перевищує 3,3%.

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Автор: Надя Пришляк