Цього року 68% збираються святкувати, а минулого року таких було 77%.

В Україні за останні дев'ять років поступово зменшується кількість громадян, які святкуватимуть Міжнародний жіночий день 8 березня.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Так, 68% респондентів відповіли, що святкуватимуть 8 березня, 29% – що не будуть. Ще 3% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Як зазначили соціологи, за останні дев’ять років поступово зменшується кількість тих, хто його святкує. Під час аналогічного опитування у 2020 році 77% опитаних повідомили, що збираються святкувати, у 2017 - 81%, у 2012 - 86%.

Цього року більш значущим цей день є для жителів півдня (77%) та сходу України (75%), а також тих, хто в шлюбі. На заході країни його не збираються святкувати майже 40% опитаних, серед тих, хто розлучений, або не одружений таких – 35-36%.

Як проводилося опитування

Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 27-28 лютого 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 1500 респондентів віком від 18 років і старші під час телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

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Автор: Віталій Саєнко