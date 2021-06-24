У лютому міський суд відпустив дантистку під особисте зобов’язання.

Дитячий стоматолог з Рівного Інна Кравчук, яку взимку 2021 року викрили на побитті своїх маленьких пацієнтів, продовжує лікарську практику.

Про це дізналися журналісти місцевого видання Четверта влада.

Телефоном Кравчук розповіла, що найближча вільна дата для прийому – 2 липня. Жінка надає безкоштовні й платні консультації.

У прокуратурі області журналістам відповіли, що 29-річна стоматологиня працює законно: «Вона має на це право. Суд, в межах вказаної кваліфікації, не міг заборонити їй працювати. І стосовно ліцензії: була перевірка і в лікарки з нею все добре».

Читайте такожПід Дніпром оперативник взяв свідчення у покійного (відео)Своєю чергою, юрист у коментарі ЗМІ підтвердив, що законодавством не передбачено обмеження професійної діяльності Інни Кравчук, коли вона не виконує адміністративно-розпорядчі функції і не є службовою особою.

У січні 2021 року в Рівному стався скандал після публікації у мережі кількох відео з участю місцевої дантистки. На кадрах жінка лупцювала дітей, яким лікувала зуби, і погрожувала медичним приладдям.

Слідчі встановили трьох потерпілих від жорстокого поводження лікарки влітку 2020 року. Крім того, у лютому жінка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів спричинила дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах.

Пізніше стало відомо, що героїнею роликів є 29-річна Інна Кравчук. За даними МОЗ, у жінки відсутня ліцензія на практику за спеціальністю дитяча стоматологія.

22 лютого міський суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Повідомлялося про досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником).

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Автор: Яна Ставська