Перейменування проспекту було передвиборчою обіцянкою Труханова.

Одеський окружний адміністративний суд не дозволив повернути проспекту Небесної Сотні стару назву імені маршала Жукова.

Про це у Facebook повідомила місцева депутатка від "Європейської солідарності" Жанна Мандриченко.

Йдеться про скасування суддями розпорядження Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв".

Зокрема – перейменування проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі, яким хотіли повернути попередні назви.

Читайте такожКулеба прокоментував "евакуацію" Росією українців з АфганістануПерейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Маршала Жукова було передвиборчою обіцянкою Труханова.

Водночас у Харкові 17 червня вже вчетверте перейменували проспект Петра Григоренка на маршала Жукова усупереч законодавству.

Заборона комунізму в Україні

У травні 2015 року в Україні розпочалась декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології. У рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, названі на честь "червоних" діячів, були перейменовані.

У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність закону. Тоді автори рішення наголосили на тотожності комуністичного й нацистського режимів, оскільки обидва заперечували існування незалежної України та переслідували її прихильників.

"Червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права Українського народу на власну незалежну державу", – йшлося у документі рішення.

Автор: Яна Ставська