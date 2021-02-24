Молодика госпіталізували зі струсом мозку і черепно-мозковою травмою.

У Москві 25-річна правнучка маршала Радянського Союзу Георгія Жукова на своєму автомобілі Lexus збила пішохода.

Про це повідомляє «Московський комсомолець».

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ДТП сталася ввечері у вівторок, 23 лютого, на вулиці Академіка Корольова. Дівчина збила 20-річного жителя Підмосков'я, коли той переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Молодика госпіталізували зі струсом мозку і черепно-мозковою травмою.

Потерпілий чоловік, як встановив експрес-текст, був п'яний і вирішив перебігти перед машиною. А водій не помітила пішохода.

За словами правнучки Жукова, вона водить автомобілі з 2014 року і називає себе досвідченим водієм - раніше в аварії не потрапляла. За родом діяльності родичка полководця - бізнесмен в області торгівлі одягом.

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Автор: УНІАН