Присяжним надаються гарантії недоторканності суддів на час виконання ними обов’язків у суді.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкти про запровадження класичного суду присяжних в Україні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов.

"Парламент ухвалив за основу розроблені мною разом із колегами законопроєкти 3843, 3844 про запровадження класичного суду присяжних в Україні ("за" 232 та 237)", - написав він.

Фролов пояснив, що це пакет важливих проєктів законів, у яких зафіксовано:

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порядок реєстрації кандидатів у присяжні;

їхня підготовка до участі у судовому процесі;

етапність поширення юрисдикції суду присяжних на різні категорії справ;

оптимальна кількість основних та запасних присяжних для розгляду справи та їхні повноваження;

обов’язковість вердикту суду присяжних, статус присяжних;

порядок відбору присяжних тощо.

Так, зазначив депутат, передбачено, що вердикт присяжних про винуватість особи вважається прийнятим, якщо за нього проголосують щонайменше 7 з 8 присяжних.

Бути присяжним - громадянський обов’язок, вік присяжних - від 21 року. Також присяжним надаються гарантії недоторканності суддів на час виконання ними обов’язків у суді (затримання, утримання під вартою та арешт - за згодою Вищої ради правосуддя).

Крім того, як повідомив Фролов, присяжний отримає винагороду на рівні посадового окладу судді місцевого суду (у 2024 році - 63 тис. грн на місяць), також відшкодовуються витрати на проїзд, оренда житла та добові.

"Нагадаю, що єдиний спосіб повернути довіру до суду - це розділити відповідальність за рішення з суспільством та впровадити класичний суд присяжних", - додав депутат.

Останні рішення Верховної Ради

Як повідомляв УНІАН, раніше ВР підтримала посилення контролю за гральним бізнесом, що передбачає, зокрема заборону реклами азартних ігор. Передбачається, зокрема ліквідація КРАІЛ та створення замість нього (до 1 квітня 2025 року) нового уповноваженого органу.

Крім того, впроваджується механізм, який обмежить доступ до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних додатків.

Також нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада виправила власну помилку та ухвалила закон про повернення норми щодо конфіскації майна корупціонерів навіть, якщо вони йдуть на угоду зі слідством.

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