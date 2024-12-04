Дмитро Петровський

Підвищення податків для ФОП діятимуть з 1 січня 2025 року.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9319 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.

Зазначається, що саме в цьому документі була правка, за якою передбачається, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОП) набуде чинності з 1 січня 2025 року, а не "заднім числом" з жовтня, як це було передбачено податковим законопроєктом 11416д.

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Підвищення податків в Україні - головні новини

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про підвищення податків, який було ухвалено Радою ще 10 жовтня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що закон вступить в силу з 1 грудня. Однак ввечері 28 листопада народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що, зважаючи на термін публікації закону, він набуде чинності з 29 листопада. Таким чином, якщо протягом 28 днів листопада в Україні діяла ставка 1,5% військового збору, то в останні два дні листопада вона мала становити вже 5%.

Проте нардеп Ярослав Железняк повідомив, що закон про підвищення податків все ж таки набуде чинності з 1 грудня, а не з 29 листопада, як про це повідомляв голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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