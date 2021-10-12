Суддю Деснянського районного суду Києва Світлану Колегаєву оштрафували та позбавили водійських прав на один рік за керування автомобілем у нетверезому стані.
Про це повідомляється на сторінці проекту Prosud у Facebook.
"17 тис. гривень штрафу та позбавлення водійських прав на 1 рік – таке рішення щойно виніс Оболонський райсуд щодо своєї колеги Світлани Колегаєвої", - йдеться у повідомленні.
Нагадується, що у липні в Оболонському районі Києва автівка під керуванням Колегаєвої вилетіла з дороги, збила стовп і зупинилась, врізавшись в дерево. При цьому автівка мало не збила пішоходів. Зазначається, що Колегаєва на розгляд справи не з’явилася.
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Декілька днів тому Колегаєву оштрафували на 850 грн за порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження вулиці.
Оболонський райсуд визнав Колегаєву винуватою у порушенні правил дорожнього руху та ухвалив стягнути з неї штраф у розмірі 850 гривень. Адвокатка у коментарі журналістам тоді заявляла, що буде оскаржувати це рішення.
ЗМІ зауважували, що у суді розглядалося окремо провадження проти Колегаєвої щодо протоколу про керування авто у стані сп’яніння. Тоді у ньому ще рішення не було.
Світлана Колегаєва досі працює у Деснянському райсуді Києва. Під час Революції Гідності жінка обирала запобіжні заходи протестувальникам, одного з яких посадила на 30 днів у СІЗО.