Раніше суддю оштрафували на 850 грн за порушення ПДР, що призвело до пошкодження вулиці.

Суддю Деснянського районного суду Києва Світлану Колегаєву оштрафували та позбавили водійських прав на один рік за керування автомобілем у нетверезому стані.

Про це повідомляється на сторінці проекту Prosud у Facebook.

"17 тис. гривень штрафу та позбавлення водійських прав на 1 рік – таке рішення щойно виніс Оболонський райсуд щодо своєї колеги Світлани Колегаєвої", - йдеться у повідомленні.

Нагадується, що у липні в Оболонському районі Києва автівка під керуванням Колегаєвої вилетіла з дороги, збила стовп і зупинилась, врізавшись в дерево. При цьому автівка мало не збила пішоходів. Зазначається, що Колегаєва на розгляд справи не з’явилася.

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Декілька днів тому Колегаєву оштрафували на 850 грн за порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження вулиці.

Оболонський райсуд визнав Колегаєву винуватою у порушенні правил дорожнього руху та ухвалив стягнути з неї штраф у розмірі 850 гривень. Адвокатка у коментарі журналістам тоді заявляла, що буде оскаржувати це рішення.

ЗМІ зауважували, що у суді розглядалося окремо провадження проти Колегаєвої щодо протоколу про керування авто у стані сп’яніння. Тоді у ньому ще рішення не було.

Світлана Колегаєва досі працює у Деснянському райсуді Києва. Під час Революції Гідності жінка обирала запобіжні заходи протестувальникам, одного з яких посадила на 30 днів у СІЗО.

Автор: Дмитро Хилюк