В Україні затвердять український правопис як стандарт державної мови: що нового

Серед іншого, в Україні будуть введені технології виявлення та блокування поширення в медіапросторі аудіо- і відеопродуктів, що спрямовані на зросійщення українського народу.

Верховна Рада рекомендувала Національній комісії зі стандартів державної мови до 1 березня опрацювати і затвердити український правопис як стандарт державної мови.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави (№14334) проголосували 237 народних депутатів.

Цією постановою Рада також рекомендувала Кабінету міністрів розробити та затвердити до 1 березня єдиний стандарт шрифтового оформлення оригіналів текстів законів, постанов та інших актів Верховної Ради.

Уряду також рекомендується розробити та внести до парламенту законопроєкти, спрямовані на посилення захисту українського мовного простору та недопущення використання мови держави-агресора як інструменту створення загроз національній безпеці України.

Крім того, забезпечити запровадження технологій виявлення, аналізу та блокування поширення в медіапросторі України аудіо- і відеопродуктів, що спрямовані на продовження практики зросійщення українського народу чи містять наративи проросійського, антиукраїнського змісту.

Серед іншого, уряду рекомендується до 1 березня скоригувати зміст навчання української мови, української літератури та історії для закладів освіти усіх рівнів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада ухвалила закон у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, яким прибрала російську з переліку мов, які потребують особливого захисту.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська зазначила, що всі, хто вважає себе Homo sapiens (людиною розумною), зробили свій вибір на користь державної мови.

