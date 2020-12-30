Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV, Віктор Андрієнко та Василь Вірастюк привітали з Новим роком дітей з дитячих будинків, малозабезпечених родин і дитячих лікарень. Спеціально було надруковано тираж книги «Легенди Чарівнолісся» та проведена автограф-сесія з автором і акторами майбутнього фільму.

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV разом із Віктором Андрієнко та Василем Вірастюком підготував благодійну акцію для дітей по всій Україні. Компанія фінансувала друк тиражу книги «Легенди Чарівнолісся» видавництва Братів Капранових і 29 грудня провела презентацію книги, де відбулася зустріч малечі з Віктором Андрієнко та Василем Вірастюком.

«Ми прагнемо, щоб діти мали доступ до якісної української літератури з сучасним поглядом. Книга «Легенди Чарівнолісся» — це дивовижна історія, що занурює навіть найменших читачів у магічний світ. Ми знаємо, що не всі мають доступ до нової української літератури. Саме тому ми робимо такі благодійні проєкти», — зазначає директор з маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Книга «Легенди Чарівнолісся» — уособлення української культури. Сюжет створювався за однойменним фільмом Віктора Андрієнка, над ілюстраціями працював відомий український художник — Олесь Юсипчук, а персонажі створювались за прототипами українських акторів: Бродніка писали з Василя Вірастюка, а на образ Мольфара Базіки надихнув Василь Бендас.

Зйомки фільму «Легенди Чарівнолісся», що були профінансовані Державним Агентством України з питань кіно та Українським Фондом Культури, на превеликий жаль, були призупинені через карантин. Але вони відновляться в новому році, та стрічка скоро з’явиться на екранах українських кінотеатрів.

«Дуже важливо дарувати дітям казку, особливо у ці святкові дні, коли кожна, навіть доросла, людина чекає на новорічне диво. Я досить часто беру участь у дитячих проектах, на мій погляд це найбільш щира та найбільш вдячна аудиторія, для якої хочеться творити та змінювати світ на краще», — каже Василь Вірастюк

Примірники книги будуть відправлені до дитячих бібліотек, а також у дитячі будинки, школи-інтернати та дитячі лікарні по всій Україні.

«Коли ми почали спілкуватися зі SWEET.TV, я був здивований, що наші цілі повністю співпадають. Ми почали діалог про допомогу дітям, про те, що їм потрібно читати сучасну, якісну українську літературу. — зазначає Віктор Андрієнко, — Ми зі SWEET.TV хочемо створювати формати для дітей. Саме звідси й почався наш спільний проєкт. Мені дуже імпонує, що національний онлайн-кінотеатр допомагає молодим українським режисерам. Це те, що об’єднує світ Віктора Андрієнка зі SWEET.TV».

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV створив Фонд розвитку українського кіно та телебачення, до якого перераховується по 10 гривень з кожного платного підключення до сервісу. Компанія прагне створювати нове українське кіно, дарувати його магію українським глядачам, популяризувати наш кінематограф і створювати проєкти, якими буде пишатися вся країна.

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Автор: УНІАН