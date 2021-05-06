До Вікторії та Олександра приєдналася дівчина.

До закоханих з Харкова Олександра та Вікторії, які сковували 14 лютого свої руки одним ланцюгом, незадовго до фінішу експерименту приєдналася ще одна дівчина – тренер Наталія.

Про те, чому тепер їх стало троє, пара розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожСкута ланцюгом пара з Харкова розповіла, про що мріє найбільше (відео)"Дорогою до спортивної кар'єри ми з Вікою відсіяли близько десяти псевдотренерів з їхніми вправами-вбивцями. І тепер хочемо познайомити вас з нашим персональним тренером Наталією Ассатур. Це не рядовий шарлатан без роду і племені, який тільки за фотографією визначить і вишле по "Вайберу" за багато грошей курс з вправ і збалансованого харчування, а може навіть і цілющий амулет", – поділилися скуті закохані.

Вони зазначили, що на їхній запит Наталія відреагувала максимально відповідально, ознайомилася з різними медичними показниками.

"Предмет розмови звівся до того, що їй необхідно повністю опинитися в таких же умовах, як ми живемо. Починаючи від ранкової чистки зубів, закінчуючи переведенням телевізора в режим sleep, лежачи в ліжку. Багато хто пише, що експеримент заходить задалеко, але результат того вартий, друзі", – переконують Олександр і Вікторія.

Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо

У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.

Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.

Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.

Пізніше стало відомо, що у пари виникли проблеми - у них опухли руки.

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Автор: Ольга Робейко