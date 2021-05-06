До закоханих з Харкова Олександра та Вікторії, які сковували 14 лютого свої руки одним ланцюгом, незадовго до фінішу експерименту приєдналася ще одна дівчина – тренер Наталія.
Про те, чому тепер їх стало троє, пара розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Читайте такожСкута ланцюгом пара з Харкова розповіла, про що мріє найбільше (відео)"Дорогою до спортивної кар'єри ми з Вікою відсіяли близько десяти псевдотренерів з їхніми вправами-вбивцями. І тепер хочемо познайомити вас з нашим персональним тренером Наталією Ассатур. Це не рядовий шарлатан без роду і племені, який тільки за фотографією визначить і вишле по "Вайберу" за багато грошей курс з вправ і збалансованого харчування, а може навіть і цілющий амулет", – поділилися скуті закохані.
Вони зазначили, що на їхній запит Наталія відреагувала максимально відповідально, ознайомилася з різними медичними показниками.
"Предмет розмови звівся до того, що їй необхідно повністю опинитися в таких же умовах, як ми живемо. Починаючи від ранкової чистки зубів, закінчуючи переведенням телевізора в режим sleep, лежачи в ліжку. Багато хто пише, що експеримент заходить задалеко, але результат того вартий, друзі", – переконують Олександр і Вікторія.
Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо
- У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.
- Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.
- Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.
- Пізніше стало відомо, що у пари виникли проблеми - у них опухли руки.
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