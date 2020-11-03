Посольство України в Австрії перевіряє, чи немає громадян України серед постраждалих внаслідок теракту у Відні.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства закордонних справ у Facebook.
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"Посольство України в Австрії перевіряє, чи насправді серед постраждалих немає громадян України. Радимо всім українським громадянам, що перебувають у Відні, не виходити з дому без нагальної потреби і не відвідувати центральні райони міста", - йдеться в повідомленні.
У МЗС закликали громадян України, які потрапили у цю надзвичайну ситуацію, телефонувати на гарячу лінію посольства за номером +431479717252, а у разі наявності відомостей про українців, які потребують допомоги або могли постраждати внаслідок вчорашніх подій, надсилати електронне звернення на адресу emb_at@mfa.gov.ua
Теракт у Відні 2 листопада 2020 року
- Ввечері 2 листопада у Відні почалася стрілянина в районі Зайтенштеттенгассе. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, відкрили вогонь по людях, які сиділи у вуличних кафе і ресторанах в останній вечір перед початком локдауну в Австрії через пандемію. У поліції заявили про шість різних місць, де була стрілянина.
- Загинули троє осіб, включно з одним із злочинців. Не менше 15 людей поранені.
- Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку. Розшукова операція триває. Точна кількість нападників поки не називається.
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