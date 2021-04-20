Керівництво «Слуги народу» ще не говорило з депутатом фракції Миколою Тищенком з приводу організованої ним закритої вечірки під час локдауну в столичному готелі «Fairmont».
Про це у коментарі Страна.ua повідомив перший заступник голови «Слуги народу» у Раді Олександр Корнієнко.
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За його словами, з Тищенком поки не встигли «суттєво поспілкуватися».
«Тищенко ще не на стабільному зв’язку, думаю, що найближчим часом це виправиться», – відповів Корнієнко.
Новий скандал з Тищенком: що сталося
- Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. За даними ЗМІ, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.
- За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауна в Києві забороняють роботу ресторанів і готелів в будь-який час доби, крім ранкового.
- Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.
- За фактом порушення карантину поліція розпочала кримінальне провадження.
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