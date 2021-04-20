Фракція не має стабільного зв’язку з Тищенком після проведеної ним закритої вечірки в Києві.

Керівництво «Слуги народу» ще не говорило з депутатом фракції Миколою Тищенком з приводу організованої ним закритої вечірки під час локдауну в столичному готелі «Fairmont».

Про це у коментарі Страна.ua повідомив перший заступник голови «Слуги народу» у Раді Олександр Корнієнко.

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За його словами, з Тищенком поки не встигли «суттєво поспілкуватися».

«Тищенко ще не на стабільному зв’язку, думаю, що найближчим часом це виправиться», – відповів Корнієнко.

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Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. За даними ЗМІ, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауна в Києві забороняють роботу ресторанів і готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.

За фактом порушення карантину поліція розпочала кримінальне провадження.

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Автор: Яна Ставська