За словами військового, перші дві гранати, які під час сесії кинув під ноги односельцям один із депутатів, покотилися саме під його стілець.

Під час теракту на засіданні сесії сільської ради села на Закарпатті 15 грудня постраждав військовий Василь Штефко, який має протези ніг.

Військовий в даний час перебуває у лікарні з осколковими пораненнями м'яких тканин, передає Укрінформ. За словами військового, перші дві гранати, які під час сесії кинув під ноги односельцям один із депутатів, покотилися саме під його стілець.

"Все відбулося дуже швидко, буквально за дві-три секунди, я не встиг зреагувати. Отямився вже в лікарні. Мені провели всі операції, стабілізували. Мене врятували протези - щоправда, один з них сильно пошкоджений, доведеться міняти", - розповів про свій стан Штефко.

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З його слів, у лікарні йому надали всю необхідну допомогу, він повністю забезпечений ліками та належним доглядом.

Хто такий військовий Василь Штефко

Чоловік є військовим 128-ї бригади. Пішов на фронт добровольцем після повномасштабного вторгнення, приховавши в місцевому центрі комплектації те, що у нього два протези. Служив водієм в одному із підрозділів бригади на Запорізькому напрямку. Пізніше через проблеми зі здоров'ям його відправили в тил, кілька місяців тому комісували з лав ЗСУ за станом здоров'я.

Після цього Штефко став волонтером і допомагав ЗСУ. Він є жителем села Керецьки та депутатом місцевої сільської ради.

Теракт у сільраді на Закарпатті

15 грудня у селі Керецьки під час засідання сесії сільради один із депутатів кинув на підлогу в залі засідань три гранати, які відразу вибухнули. За оновленими даними, від підриву гранат постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Їх госпіталізували до кількох медзакладів області з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення.

16 грудня один із чоловіків помер в лікарні від отриманих травм.

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