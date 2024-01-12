Збут трофеїв налагодили через особисті зв’язки в кримінальному середовищі.

В Одесі затримали чотирьох чоловіків, які збували трофейну зброю та боєприпаси криміналітету, серед фігурантів - військовослужбовець.

Як повідомили в обласному управлінні СБУ, до організованого злочинного угруповання, яке займалось збутом вогнепальної зброї та боєприпасів, входили четверо місцевих жителів з кримінального середовища. "Діяльність групи координував "злодій в законі" на прізвисько "Міндія", - акцентували у спецслужбі.

За даними слідства, зловмисники отримували трофейну зброю, нелегально завезену з місць колишніх боїв у звільнених районах на сході та півдні України. Збут трофеїв вони налагодили через особисті зв’язки в кримінальному середовищі.

Зазначається, що зафіксовано низку фактів незаконного продажу, організатора та трьох учасників угруповання затримано "на гарячому". Фігурантам провадження повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід ‒ тримання під вартою.

Зараз тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

У регіональному главку Нацполіції уточнили, що на продажу зброї спеціалізувалися громадяни однієї з країн Закавказзя та Республіки Молдова. Продавали вони гранати та набоїв різного калібру, які вивозили із зони бойових дій.

"В ході відпрацювання оперативної інформації у жовтні минулого року правоохоронці вийшли на чоловіка, який підшукував покупця на ручну осколкову гранату Ф-1. Продавцем виявився один з учасників злочинної групи, який відповідав безпосередньо за "маркетинг" нелегального арсеналу та пошук покупців на "чорному ринку", - розповіли у поліції.

Зазначається, що решта спільників теж мала чітко розподілені функції. Зокрема, один із них виконував роль курʼєра, який доставляв арсенал із зони бойових дій. Іншого не інформували щодо усіх схем угруповання, але зобовʼязали за грошову винагороду відповідати за зберігання "товару" до моменту збуту.

Водночас акцентується, що всі фігуранти справи вже потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів – крадіжок, грабежів та шахрайства.

Негласні слідчо-розшукові дії проводились протягом декількох місяців, задокументовано, зокрема, збут гранати Ф-1 за 150 доларів та пістолета "Макарова" з магазином й 146 набоями на загальну суму 1300 доларів.

Правоохоронці затримали учасників угруповання під час чергової реалізації, коли ті продали постійному покупцю три гранати Ф-1 за 450 доларів. Поліцейські запевняють, що з незаконного обігу вилучили увесь арсенал, збутий зловмисниками. "Трофеї" скерували на експертизу. Також під час обшуків вилучені мобільні телефони, гроші, отримані за продаж зброї тощо.

Водночас у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону розповіли, що підозру отримав, в тому числі військовослужбовець.

"Троє громадян, діючи у складі організованої групи, до якої входив і військовослужбовець, з метою незаконного особистого збагачення систематично збували зброю, бойові припаси та вибухові речовини із зони бойових дій на території Одеси", - розповіли у прокуратурі.

Йдеться, що 4 січня 2024 року після чергового збування трьох ручних осколкових гранат Ф-1 із запалами типу УЗРГМ-2 до них всіх учасників групи було затримано.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в розмірах 1 073 600 грн, 939 400 грн, 187 880 грн, 909 400 гривень.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі знешкодили угруповання так званого Сухумо-кутаїського клану "злодія в законі".

Діяльність банди координував один із впливових представників кримінального світу - "злодій в законі" на прізвисько "Антимос". Також серед затриманих - співробітник одного із регіональних правоохоронних органів.

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