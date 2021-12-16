Деякі авіарейси перенаправляють на інші летовища.

Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького через густий туман попереджає про затримку або скасування авіарейсів.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

"Через складні погодні умови в аеропорту "Львів" (низька видимість) попереджаємо про затримку рейсів", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Великобританії створили пасажирський літак на водніЗокрема, рейс авіакомпанії Ryanair за маршрутом "Рига – Львів", який мав прибути о 08:20, сів на запасний аеродром у "Борисполі". Пасажири, які прилетіли до "Борисполя", будуть доставлені до Львова автобусом. Натомість зворотний рейс до Риги скасували.

Також у "Борисполі" приземлилися літаки з Дюссельдорфа та Марса-Алам, а рейс авіакомпанії WizzAir "Лондон – Львів" сів у Кошиці (Словаччина).

Рейси авіакомпанії Pegasus "Стамбул – Львів", "Львів – Стамбул" та LOT "Варшава – Львів" і "Львів – Варшава" – на сьогодні скасовані.

Окрім того, рейси авіакомпанії "Роза Вітрів" за маршрутом "Київ – Львів" та "Львів – Київ" 161/162 будуть об’єднані з рейсами 163/164. Для перевезення авіакомпанія залучить більший літак – Airbus 321. Запланований виліт до Львова о 16:45, а виліт зі Львова до Києва – о 17:35.

В аеропорту наголосили, що інформація про рейси постійно оновлюється та змінюється відповідно до погодних умов.

Нагадаємо, найкраща авіакомпанія світу запустила в Україну рейси зі спальними місцями. Авіакомпанія Qatar Airways, яка отримала звання кращої авіакомпанії у 2021 році в рейтингах Skytrax і Airline Ratings вже виконала перший регулярний рейс до Одеси з Дохи.

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Автор: Мирослава Бзікадзе