Qatar Airways буде використовувати на маршруті Одеса-Доха середньомагістральні літаки Airbus A320 в компонуванні бізнес і економ-класів.

Авіакомпанія Qatar Airways, яка отримала звання кращої авіакомпанії у 2021 році в рейтингах Skytrax і Airline Ratings виконала перший регулярний рейс до Одеси з Дохи.

Рейс був виконаний 9 грудня. Про це повідомляє Avianews.com.

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Qatar Airways буде використовувати на маршруті Одеса-Доха середньомагістральні літаки Airbus A320 в компонуванні бізнес і економ-класів.

Якщо лоукостери розміщують в таких літаках 180 місць, то в салоні Qatar Airways встановлені тільки 132 місця: 12 в бізнес-класі та 120 в економ-класі.

Таке компонування дозволило розмістити в бізнес-класі крісла, які розкладаються в горизонтальні ліжка.

У польоті пасажири всіх класів зможуть безкоштовно використовувати розважальну систему. Отримати до неї доступ можна через екрани, якими оснащені всі крісла.

Зарядити ноутбуки та мобільні телефони мандрівники можуть за допомогою розеток, які є в салонах як бізнес, так і економ-класів.

Авіакомпанія має намір літати в Одесу три рази на тиждень щовівторка, щочетверга та щосуботи. Вильоти з Дохи заплановані о 08:30, з Одеси - о 16:45.

Такий розклад дозволяє стикувати нове напрямки в Досі з іншими рейсами Qatar Airways в міста Азії, Африки, Америки, Австралії та Близького Сходу.

Розклад рейсів:

Доха 08:30 → Одеса 12: 45, вівторок, четвер, субота

Одеса 16: 45 → Доха 22: 50, вівторок, четвер, субота

Qatar Airways і Україна:

У грудні 2020 року авіакомпанія Qatar Airways відновила польоти в Україну.

З 16 грудня 2021 року авіакомпанія відновить докризову частоту польотів в українську столицю і літатиме в аеропорт Бориспіль 14 разів на тиждень.

Авіакомпанія отримала звання кращої у 2021 році та має рейтинг 5* за версією Skytrax.

Також авіакомпанія була визнана кращою у світі за версією Skytrax 2019.

Автор: Олена Коваленко